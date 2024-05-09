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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da piknik yapanların arasına at daldı: 1'i çocuk 2 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da piknik yapanların arasına at daldı: 1'i çocuk 2 yaralı

        Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Olayda başına ve vücuduna darbe alan 6 yaşındaki kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:06
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          Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi'ne ana sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmaya geldi.

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          Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.

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          Olayda, atın üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, bir öğretmen de hafif şekilde yaralandı.

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          İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sahibi ise atla kaçtı.

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          Öğrenci ve öğretmen ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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          Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi.

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          Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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