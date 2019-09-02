02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'dan son dakika haberi... Park yeri yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Mehmet Ali Sever (53),otomobilini önüne park ettiği lokantanın çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı tarafından bıçaklanan Sever, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, öğlen saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Tıraş olmak için berbere gelen Mehmet Ali Sever, otomobilini caddedeki lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Sever'den otomobilini park ettiği yerden çekmesini istedi. Sever, bunu kabul etmeyince iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çalışanlardan biri Sever'e bıçakla saldırdı.
Mehmet Ali Sever, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Sever, ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sever, doktorların tüm çabasına rağmen, kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sever'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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