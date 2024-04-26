Diyarbakır'da otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırdı!

Diyarbakır'da S.D. (17), cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde duran S.D, bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D'yi görüp, tabancayla ateş etti.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

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DHA'nın haberine göre; genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.