BM: Suriye'deki siyasi süreçte hiçbir temel aktörün dışlanmaması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki siyasi sürece tüm aktörlerin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Herhangi bir temel aktörün dışlanması, süreci tıkar." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçen ay İsrail'in Şam'da İran'ın diplomatik tesislerine saldırısının, bölgesel çatışmanın Suriye üzerindeki etkisini açık bir şekilde gösterdiğine işaret etti.

Pedersen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kendisinin saldırıyı kınadığını anımsatarak, "Artan ve çok tehlikeli olan döngüden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

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Sadece bölgesel çatışmanın yayılma riski değil, Suriye içinde de çatışmanın artmasından endişe duyduğunu aktaran Pedersen, Suriye'deki durumu göz ardı etmenin çok büyük bir hata olacağına işaret etti.

Pedersen, Suriye'deki halk ile yerinden edilen kişilerin umudunu yitirdiğine dikkati çekerek, "Suriye'de tutuklulara gıda ve ilaç verilmediğine ilişkin raporlar var. Suriye'nin farklı bölgelerinde cinsel şiddet ve işkence sürüyor." bilgisini paylaştı.

Bu uygulamalara son verilmesi gerektiğinin altını çizen Pedersen, "Aynı zamanda Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelerin üstlendiği orantısız yükü de hatırlamalıyız." dedi.