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        Haberler Gündem Diyarbakır'da kahreden cinayet!

        Diyarbakır'da kahreden cinayet!

        Olay, Diyarbakır'da meydana geldi. Diyarbakır'da kan donduran bir çocuk cinayeti işlendi. 10 yaşındaki çocuk evinin önünde oynarken kayboldu. Saatler sonra bir apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulundu. Küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı ise kuzeni çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 22:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:16
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        Diyarbakır'da kahreden cinayet!
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        Olay, Diyarbakır'da meydana geldi.

        Diyarbakır'da kan donduran bir çocuk cinayeti işlendi.

        10 yaşındaki çocuk evinin önünde oynarken kayboldu.

        Saatler sonra bir apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulundu.

        Küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Katil zanlısı ise kuzeni çıktı.

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