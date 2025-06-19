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        Haberler Dünya İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler? | Dış Haberler

        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?

        CANLI | İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor. Tel Aviv-Tahran hattındaki çatışmaların 7. gününde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 07:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:31
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        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
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        İSRAİL BORSA BİNASI VURULDU

        İsrail medyası, başkent Tel Aviv’in doğusunda bulunan Ramat Gan kentindeki İsrail Borsası binasının İran füzelerinin hedefi olduğunu aktardı.

        İSRAİL: HASTANEDE BÜYÜK HASAR VAR

        İran'ın İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentini hedef alan füze Soroka hastanesine düştü. İsrailli yetkililer, Berşeva'da büyük bir hastane olan Soroka Tıp Merkezi'ne düşen füzelerin "büyük bir yıkıma" yol açtığını söyledi. İsrailli yetkili, 60 yaşında bir kadının yaralandığını belirtti. Hastane sözcüsü, "Şu anda yaralanmalar da dahil olmak üzere hasarı değerlendiriyoruz" dedi. Gazze'ye sadece 35 km uzaklıkta olduğu bilinen Soroka Tıp Merkezi'nin İsrail'in güneyinde 1 milyona yakın kişiye hizmet ettiği öğrenildi.

        "İRAN'DA 639 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

        Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 639 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında İran'da bugüne kadar en az 639 kişinin öldüğü, 1329 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

        İSRAİL: TAHRAN'A SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRIYORUZ

        İsrail Savunma Bakanı Katz: İsrail'e yönelik tehdidi bertaraf etmek ve 'Ayetullah rejimini' istikrarsızlaştırmak amacıyla orduya Tahran'daki stratejik hedeflere yönelik saldırıların artırılması talimatı verildi.

        İRAN'DAN ABD'YE UYARI

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: ABD İsrail'i desteklemek için aktif müdahalede bulunmak isterse Tahran kendini savunmak ve saldırganlara ders vermek için araçlarını kullanmak zorunda kalacak. Washington'a tavsiyemiz, İsrail'in saldırganlığını durdurmak istemiyorsa en azından müdahil olmaması. Askeri karar vericilerimiz tüm seçenekleri masada tutuyor.

        NETANYAHU'DAN BİR TEHDİT DAHA

        Netanyahu: İran'ın 'terörist zorbaları' bu sabah Beersheba'daki Soroka Hastanesi'ne ve İsrail'in merkezindeki sivil halka füze ateşledi. Tahran'daki 'tiranlar' tüm bedeli ödeyecek.

        İSRAİL: NATANZ HEDEF ALINDI

        İsrail ordusu: Gece boyunca 40 uçak düzinelerce askeri hedefi vurdu. Natanz Nükleer Tesisi hedef alındı.

        İRAN: HEDEFLERİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi "Siyonist saldırganlara ait hedefleri vurmaya devam edeceğiz" dedi.

        "ANA HEDEF İSTİHBARAT KAMPIYDI"

        İran medyası, İran'ın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda ana hedefin İsrail'e ait istihbarat karargahı ve kampı olduğunu aktardı. İsrail'de füzelerin isabet ettiği Soroka hastanesinin, hedefteki istihbarat kampının yanında olduğu ifade edildi.

        İRAN 20'DEN FAZLA FÜZEYLE MİSİLLEME YAPTI

        İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti. Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

        İRAN FÜZELERİ HASTANEYE İSABET ETTİ

        İsrailli yetkili, İran füzelerinin Güney İsrail'de sivillerin olduğu bölgelere isabet ettiğini söyledi. İran füzelerinin hastaneye isabet ettiğini ifade edildi.

        İRAN: RADYASYON RİSKİ YOK

        İranlı yetkililer, İran'ın Arak Ağır Su Reaktörü çevresinin İsrail tarafından hedef alındığını söyledi. Yetkililer, tesisin İsrail'in saldırısından önce boşaltıldığını ve radyasyon riskinin olmadığını söyledi.

        İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

        İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığını aktardı. Tel Aviv'de ve Kudüs'te sirenler çalmaya başladı.

        İsrail medyası, saldırıda İsrail'de en az 4 yerin vurulduğunu bildirdi.

        İRAN'DA İNTERNET KESİNTİSİ

        İran'da 12 saati aşkın süredir internet kesintisinin yaşandığı bildirildi. Çatışmalar başladığı günden bu yana ciddi internet kesintileri ve siber saldırılar yaşanırken, İran medyası, İran'ın İsrail'in siber saldırıları için adım attığını söyledi.

        ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ TAHLİYEYE BAŞLADI

        Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, İsrail'deki Çin Büyükelçiliği, Çin vatandaşları için tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye edilen grupların, İsrail-Mısır sınırına gönderileceği ifade edildi

        PUTİN: İRAN İLE TEMAS HALİNDEYİZ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya’nın İran’a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.”

        TRUMP'TAN FORDO SORUSU

        Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, askeri danışmanlarına Fordo nükleer tesisine yönelik saldırının başarılı olup olmayacağını sordu. Yetkililer, olumlu yanıt verse de Trump'ın tam olarak ikna olup olmadığı net değil. Fordo nükleer tesisi, bir dağın altında bulunmasıyla diğer nükleer tesislerden ayrılıyor. ABD'nin elinde bulunan sığınak delici bombalardan olan GBU-57A/B MOP bombasının olası bir saldırıda kullanılabileceği ifade ediliyor.

        "TRUMP SALDIRI EMRİNİ ONAYLADI"

        Wall Street Journal, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırı emrini onayladığını belirtirken, bu emri şimdilik beklettiğini bildirdi. New York Times'ın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise İran yakın zamanda Donald Trump'ın müzakere teklifini kabul edecek.

        Trump: İran'da rejim düşebilir
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        ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi. Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti. Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

        İSRAİL'DEN TAHRAN'A SALDIRILAR

        İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırı düzenlenen yerler arasında füze üretim tesisleri ve uranyum zenginleştirme ile ilgili tesislerin bulunduğu kaydedildi.

        MACRON'DAN İSRAİL'E ÇAĞRI

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgisi olmayan yerlere saldırı düzenlediğini ifade ederken, bu saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

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