İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?

İSRAİL BORSA BİNASI VURULDU
İsrail medyası, başkent Tel Aviv’in doğusunda bulunan Ramat Gan kentindeki İsrail Borsası binasının İran füzelerinin hedefi olduğunu aktardı.
İsrail medyası, başkent Tel Aviv’in doğusunda bulunan Ramat Gan kentindeki İsrail Borsası binasının İran füzelerinin hedefi olduğunu aktardı.
İran'ın İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentini hedef alan füze Soroka hastanesine düştü. İsrailli yetkililer, Berşeva'da büyük bir hastane olan Soroka Tıp Merkezi'ne düşen füzelerin "büyük bir yıkıma" yol açtığını söyledi. İsrailli yetkili, 60 yaşında bir kadının yaralandığını belirtti. Hastane sözcüsü, "Şu anda yaralanmalar da dahil olmak üzere hasarı değerlendiriyoruz" dedi. Gazze'ye sadece 35 km uzaklıkta olduğu bilinen Soroka Tıp Merkezi'nin İsrail'in güneyinde 1 milyona yakın kişiye hizmet ettiği öğrenildi.
Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 639 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında İran'da bugüne kadar en az 639 kişinin öldüğü, 1329 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Katz: İsrail'e yönelik tehdidi bertaraf etmek ve 'Ayetullah rejimini' istikrarsızlaştırmak amacıyla orduya Tahran'daki stratejik hedeflere yönelik saldırıların artırılması talimatı verildi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: ABD İsrail'i desteklemek için aktif müdahalede bulunmak isterse Tahran kendini savunmak ve saldırganlara ders vermek için araçlarını kullanmak zorunda kalacak. Washington'a tavsiyemiz, İsrail'in saldırganlığını durdurmak istemiyorsa en azından müdahil olmaması. Askeri karar vericilerimiz tüm seçenekleri masada tutuyor.
Netanyahu: İran'ın 'terörist zorbaları' bu sabah Beersheba'daki Soroka Hastanesi'ne ve İsrail'in merkezindeki sivil halka füze ateşledi. Tahran'daki 'tiranlar' tüm bedeli ödeyecek.
İsrail ordusu: Gece boyunca 40 uçak düzinelerce askeri hedefi vurdu. Natanz Nükleer Tesisi hedef alındı.
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi "Siyonist saldırganlara ait hedefleri vurmaya devam edeceğiz" dedi.
İran medyası, İran'ın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda ana hedefin İsrail'e ait istihbarat karargahı ve kampı olduğunu aktardı. İsrail'de füzelerin isabet ettiği Soroka hastanesinin, hedefteki istihbarat kampının yanında olduğu ifade edildi.
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti. Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.
İsrailli yetkili, İran füzelerinin Güney İsrail'de sivillerin olduğu bölgelere isabet ettiğini söyledi. İran füzelerinin hastaneye isabet ettiğini ifade edildi.
İranlı yetkililer, İran'ın Arak Ağır Su Reaktörü çevresinin İsrail tarafından hedef alındığını söyledi. Yetkililer, tesisin İsrail'in saldırısından önce boşaltıldığını ve radyasyon riskinin olmadığını söyledi.
İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığını aktardı. Tel Aviv'de ve Kudüs'te sirenler çalmaya başladı.
İsrail medyası, saldırıda İsrail'de en az 4 yerin vurulduğunu bildirdi.
İran'da 12 saati aşkın süredir internet kesintisinin yaşandığı bildirildi. Çatışmalar başladığı günden bu yana ciddi internet kesintileri ve siber saldırılar yaşanırken, İran medyası, İran'ın İsrail'in siber saldırıları için adım attığını söyledi.
Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, İsrail'deki Çin Büyükelçiliği, Çin vatandaşları için tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye edilen grupların, İsrail-Mısır sınırına gönderileceği ifade edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya’nın İran’a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.”
Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, askeri danışmanlarına Fordo nükleer tesisine yönelik saldırının başarılı olup olmayacağını sordu. Yetkililer, olumlu yanıt verse de Trump'ın tam olarak ikna olup olmadığı net değil. Fordo nükleer tesisi, bir dağın altında bulunmasıyla diğer nükleer tesislerden ayrılıyor. ABD'nin elinde bulunan sığınak delici bombalardan olan GBU-57A/B MOP bombasının olası bir saldırıda kullanılabileceği ifade ediliyor.
Wall Street Journal, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırı emrini onayladığını belirtirken, bu emri şimdilik beklettiğini bildirdi. New York Times'ın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise İran yakın zamanda Donald Trump'ın müzakere teklifini kabul edecek.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi. Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti. Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.
İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırı düzenlenen yerler arasında füze üretim tesisleri ve uranyum zenginleştirme ile ilgili tesislerin bulunduğu kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgisi olmayan yerlere saldırı düzenlediğini ifade ederken, bu saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
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