İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?

01:47 19/06/2025

TRUMP'TAN FORDO SORUSU

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, askeri danışmanlarına Fordo nükleer tesisine yönelik saldırının başarılı olup olmayacağını sordu. Yetkililer, olumlu yanıt verse de Trump'ın tam olarak ikna olup olmadığı net değil. Fordo nükleer tesisi, bir dağın altında bulunmasıyla diğer nükleer tesislerden ayrılıyor. ABD'nin elinde bulunan sığınak delici bombalardan olan GBU-57A/B MOP bombasının olası bir saldırıda kullanılabileceği ifade ediliyor.