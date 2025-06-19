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        Haberler Dünya Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü: İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü: İsrail'e kınama

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi , İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilimi ele almak üzere telefonda görüştü. Xi ve Putin, İsrail'in saldırılarını kınadı. Putin, İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurgularken, Xi'nin ateşkesin acil öncelik olmalı gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:09
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        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
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        Rusya Devlet Başkanı Vlaidimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, İsrail-İran gündemiyle telefonda görüştü.

        Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin de İsrail'i İran'a yönelik saldırılarını kınadığı ifade edildi.

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        Kremlin, "Putin ve Xi uluslararası hukukun normlarını ihlal eden İsrail eylemlerini sert bir şekilde kınadı" açıklamasında bulundu.

        Putin'in İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladığı bildirildi.

        Xİ: DİPLOMATİK ÇABALARIN ARTIRILMASI GEREK

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmayı azaltmak için daha fazla diplomatik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Çin devlet haber ajansı Xinhua, Xi'nin ABD'nin adını vermeden, bölgede "özel nüfuza" sahip "büyük ülkelerin" durumu yatıştırmak için diplomatik çabaları artırması gerektiğini söylediğini söyledi.

        Xi, "Ateşkes acil öncelik olmalı, güç kullanımı uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün doğru yolu değildir." dedi.

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