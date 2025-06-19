Daha önce 'Rüzgara Bırak' adlı filmin ardından Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde bir kez daha bir araya geldi.

Hande Erçel ve Barış Arduç

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Hande Erçel ile Barış Arduç'un sevişme sahneleri, sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizideki sahneleri, birçok kişinin tepkisini çekti.

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İkilinin sevişme sahneleri için sosyal medyada; "Para uğruna yapılmaz", "Ben mağaramda çok mutluyum", "Gupse, aşırı öz güvenliyim bu tarz şeyleri umursamam gibi gösteriyor ama bence evde yastıkları ısırıyordur şimdi", "Bu kadarı çok fazla", "Bu ikisinden böyle performans beklemezdim" ve "Eşi olsam çıldırmıştım" gibi yorumlar yapıldı.

Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç

Hande Erçel ise 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte.

Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel