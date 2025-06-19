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        Haberler Yaşam Kepçeye takıldı, incelemeye alındı! "Ne çıkacağını biz de merak ediyoruz"

        Ordu'da yol çalışmasında tarihi mezar kalıntıları bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında, kepçeye kiremit parçaları takıldı. Kiremit parçalarının Roma ya da Bizans dönemine ait mezar kalıntıları olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:42
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          Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı. Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta yaklaşık 4 ay önce yol genişletme çalışması başlatıldığı belirtildi.

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          Belediye ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışma esnasında kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldığı aktarılan açıklamada, Ordu Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildiği vurgulandı.

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          Açıklamada, arkeologlar ve müze personelinin bölgede inceleme yaptığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

          "Alanda yaptıkları ilk incelemelerde, üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne götürüldü."

        • 4

          Kurtarma kazısına devam edileceği bildirilen açıklamada, mezarların kesin dönemi ve yapısal özelliklerinin arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacağının altı çizildi.

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          Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

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          Tarihi buluntulara rastlanması üzerine gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları derhal durdurduklarını anlatan Tepe, "Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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          Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav ise "Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz, ne çıkacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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