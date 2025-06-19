“Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”

Olay, saat 07.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mahallesindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Bağcılar polisini arayan bir kişi ‘babam ile kavga ettim silahla öldürdüm’ diye ihbarda bulundu. Adrese giden ekipler şüpheli Ozan D.’yi gözaltına aldı.

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KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞ

Evin içine girdiklerinde baba Adnan D.’yi yüzüstü yerde yatar şekilde buldu. Yapılan incelemeler hayatını kaybettiği belirlenen Adnan B.’nin bir adet kafa kısmında 5 sırtında ve 1 adet te ensesinden vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde 7 kovan bulunduğu öğrenildi.

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“SEN ADAM OLMAZSIN DEDİ TARTIŞTIK”

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ozan D. İlk beyanında; babasının kendisine sürekli psikolojik baskı yaptığını, adam olmayacaksan çalış, senden adam olmaz dediğini bunlara öfkelendiğini ve kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli silahı 6 ay önce bir yerden aldığını ancak nereden aldığını hatırlamadığını belirtti. Olay gerçekleşince de 112’yi aradım siz geldiğiniz diye ifade veren şüphelinin işlemleri sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.