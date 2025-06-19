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        Haberler Gündem 3. Sayfa “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm” | Son dakika haberleri

        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”

        İstanbul Bağcılar'da 23 yaşındaki Ozan D. Tartışma yaşadığı babasını sırtından 5 kurşunla vurarak öldürdü. Ardından polisi arayıp 'Babamla kavga ettim silahla öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler Adnan D.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken kendini ihbar eden oğlu Ozan D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıktı. Babasını öldüren şüpheli ifadesinde; "Sürekli psikoloji baskı yapıyordu. Adam olamayacaksan çalışsana, senden adam olmaz dedi. Kaldıramadım tartıştık öldürdüm" dediği belirtildi

        Giriş: 19.06.2025 - 18:31 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:39
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        "Senden adam olmaz dedi, öldürdüm"
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        Olay, saat 07.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mahallesindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Bağcılar polisini arayan bir kişi ‘babam ile kavga ettim silahla öldürdüm’ diye ihbarda bulundu. Adrese giden ekipler şüpheli Ozan D.’yi gözaltına aldı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞ

        Evin içine girdiklerinde baba Adnan D.’yi yüzüstü yerde yatar şekilde buldu. Yapılan incelemeler hayatını kaybettiği belirlenen Adnan B.’nin bir adet kafa kısmında 5 sırtında ve 1 adet te ensesinden vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde 7 kovan bulunduğu öğrenildi.

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        “SEN ADAM OLMAZSIN DEDİ TARTIŞTIK”

        Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ozan D. İlk beyanında; babasının kendisine sürekli psikolojik baskı yaptığını, adam olmayacaksan çalış, senden adam olmaz dediğini bunlara öfkelendiğini ve kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli silahı 6 ay önce bir yerden aldığını ancak nereden aldığını hatırlamadığını belirtti. Olay gerçekleşince de 112’yi aradım siz geldiğiniz diye ifade veren şüphelinin işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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