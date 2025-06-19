Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. O sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım hepsinden ayrıydı. 12 bin 796'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bize böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyorum. Bu vesile ile depremde hayatımızı kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Hamdolsun depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik.Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Bu depremlerde imdadımıza ilk koşanlardan biri Can Azerbaycan'dı. Azerbaycan halkının dayanışmasını unutamayız.

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Azerbaycan mahallemiz bizim en önemli proje alanlarımızdan biri. Depremde yıkılan bu bölge Azerbaycan'ın da desteği ile şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Burası Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerine yakışacak bir alan olarak ihya ediliyor. Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Mahalle sakinlerimizin yeni evlerinde huzurla, sağlıkla, afiyetle güzel günlerde güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları, altyapı projeleri ile yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihe uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Adıyaman'da tarihi Kent meydanımızı, Malatya'da Şire pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Hatay'da Uzun Çarşı'yı yüzlerce yıllık Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni ihya ediyoruz. Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Teslim ettiğimiz konut sayısı 250 bine yükseldi. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri inşallah burada da tutacağız. Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir ve biz Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz.

Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Onlar "Yapamazsınız" diyecek, bir şehirlerimizi daha güçlü biçimde ayağa kaldıracağız. Onlar didişir ve kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz.