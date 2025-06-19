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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Powell'a tepki: Ülkemize yüz milyarlarca dolara mâl oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Powell'a sert tepki: Ülkemize yüz milyarlarca dolara mâl oluyor

        ABD Başkanı Trump, Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik sert sözler kullandı. Trump açıklamasında Powell'ın ABD'ye yüz milyarlarca dolara mâl olduğun belirterek "Jerome Powell gerçekten de hükümetteki en aptal ve en yıkıcı insanlardan biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:25
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        Trump'tan Powell'a sert tepki
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        ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell "Son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentileri yükselmiş durumda. Tüketiciler, işletmeler ve profesyonellerle yapılan anketlere katılanlar, bu artışın temel nedeni olarak tarifeleri gösteriyor. Ancak önümüzdeki bir yıl veya sonrasında, uzun vadeli beklentilerin çoğu hâlâ yüzde 2 enflasyon hedefimizle uyumlu kalmaya devam ediyor" demişti.

        TRUMP'TAN SERT TEPKİ: APTAL VE YIKICI

        Faizin düşmesi gerektiğini sıklıkla ifade eden ABD Başkanı Trump ise kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert ifadeler kullandı.

        Trump sosyal medya hesabındaki açıklamasında "Jerome Powell ülkemize yüzlerce Milyar Dolara mâl oluyor. Kendisi gerçekten de hükümetteki en aptal ve en yıkıcı insanlardan biri ve Fed Kurulu da suç ortağı. Avrupa'da 10 kesinti oldu, bizde hiç olmadı. Faiz oranı 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz. Düşük enflasyonumuz var! Bay 'Çok Geç Powell' Amerika'nın utancıdır!" diye konuştu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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