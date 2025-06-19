AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin etki analizi milletvekillerine dağıtıldı. Eti analizine göre arazi taşıtlarından alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılmasının Maliyeye yıllık gelir etkisi 14 milyar TL olarak hesaplandı.

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Binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahlarında yapılacak piyasa koşullarına oluşan fiyatları etkilemeyecek şekildeki düzenlemenin ise gelir veya gider etkisi beklenmediği ifade edildi.

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Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı tutarları ve vergi indirim oranları dikkate alınarak, mükelleflerin bu yatırımlardan elde ettikleri kazançlarına toplam yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor. Mükelleflerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına da yatırıma katkı tutarının yüzde 80’ini geçmemek üzere indirimli oran uygulanıyor. TBMM’ye sunulan teklif ile indirimli kurumlar vergisi hakkı en fazla 10 hesap dönemi ile sınırlanacak ve kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 60 olarak uygulanacak. Yatırım döneminde diğer kazançlarda kullanılabilen yatırıma katkı tutarına ilişkin oran da yüzde 80’den 50’ye düşürülecek. Bunun yıllık yaklaşık 15 milyar TL gelir artırıcı etkisi olacağı öngörüldü. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının on yıl ile sınırlandırılmasının eski teşvik belgeleri için bir sonucu olmayacağı kaydedildi.

AR-GE PERSONELİ VERGİ TEŞVİKİNDE 2 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR AR-GE merkezlerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) çalışan personelin ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Teklifte yer alan düzenlemeye göre ise vergi muafiyeti asgari ücretin 40 katına karşılık gelen ücret ile sınırlı olacak. Etki analizinde 2024 yılında TGB’de çalışan 88.436 kişinin ücretlerinden 25 milyar TL, AR-GE merkezlerinde çalışan 99.193 kişinin ücretlerinden ise 23 milyar TL vergi alınmayarak işverenlere bırakıldığı belirtildi. Ayrıca 2024 yılında araştırma alt yapılarında istihdam edilen 2.584 çalışanın ücretlerinden istisna uygulaması kapsamında 721 milyon TL vergi alınmadığı kaydedildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla aynı ücretler üzerinden yıllık 2 milyar TL gelir elde edileceği belirtildi.