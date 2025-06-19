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        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte zam geldi: Bazı illerde motorin 53 benzin 52 TL'yi aştı... İşte 19 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benin ve LPG fiyatları - Enerji Haberleri

        Akaryakıta çifte zam geldi: Bazı illerde motorin 53 benzin 52 TL'yi aştı

        Benzin litre fiyatına ortalama 1 lira 55 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Bu fiyat artışı ile birlikte bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:13
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        Akaryakıta çifte zam geldi
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        Petrol, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceğine odaklanmasıyla, dalgalı bir işlem haftasının ardından geriledi.

        Brent, Çarşamba gününü sınırlı bir artışla kapatmasının ardından varil başına 76 dolara doğru geriledi. ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.

        Fakat İsrail ile İran arasındaki çatışmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Benzin litre fiyatına ortalama 1 lira 55 kuruş motorinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam geldi. Bu fiyat artışı ile birlikte bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı.

        "DÜNYA FİYATLARINA PARALEL OLARAK FİYAT ARTIŞLARI OTOMATİK OLARAK POMPA FİYATLARINA YANSIYOR"

        Öte yandan dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da , Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktararak "Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek" dedi.

        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
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        İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 49.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.39 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 50.66 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.24 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 50.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.59 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 50.79 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.22 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

        Benzin litre fiyatı: 52.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.75 TL

        LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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