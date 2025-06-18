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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve olası zam açıklaması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. Akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktararak "Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:58
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        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
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        Bakan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Doğalgaza zam gelip gelmeyeceğine dair soru üzerine Bayraktar, son birkaç yıldır doğalgazda dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına önemli bir destek programı uyguladıklarını, uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

        Konu hakkında Kabine Toplantısı sonrasındaki yaptığı değerlendirmenin, makro ölçekte hem dünyadaki hem de Türkiye'ye olası etkileri üzerine olduğunu anımsatan Bayraktar, "Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor, petrolle beraber de ona paralel şekilde dünyada doğalgaz fiyatlarında da bir artış söz konusu olabilir." diye konuştu.

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        Fiyat artışlarına neden olan olayların kısa süre içerisinde durulmasını dileyen Bayraktar, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

        Doğalgaz tedarikindeki arz güvenliğine değinen Bayraktar, "Doğalgaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

        Akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktardı. Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Burada iki değişken var: biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot veya bezin değişkeni. Burada, yukarı ya da aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."

        Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili soru üzerine ise Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı olabilmesi için madenlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtti.

        Bayraktar, madenciliğin önemli bir istihdam alanı olduğunu, bu alanda 153 bin kişinin çalıştığını söyledi.

        Kanun teklifinde, izin süreçlerini basitleştirdiklerine ve maden alanlarının rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Bayraktar, zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni zeytin alanlarının açılmasıyla alakalı konuların da teklifte bulunduğunu aktardı.

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