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        Haberler Magazin Meryem Uzerli: Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli: Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var

        Anas Bukhash'ın sunduğu talk show AB Talks'un son bölümüne konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Uzerli, toplumda kadının yerine dair bir soruya; "İki ayrı taraf olmamalıyız. Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:07
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        "Erkeklere de ihtiyaç var"
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        Meryem Uzerli, Anas Bukhash’ın sunduğu talk show AB Talks’un son bölümüne konuk oldu. Bugüne kadar; Anna Wintour, Bill Gates, Coldplay, Shaquille O’Neal, Maye Musk, Zlatan Ibrahimović ve Justin Baldoni gibi kendi alanlarında ikonik isimlerin konuk olduğu program, yayınlanan son bölümünde Meryem Uzerli’nin içten ve duygusal röportajına sahne oldu.

        Meryem Uzerli’nin kariyer yolculuğunu, kişisel mücadelelerini ve hayallerini derinlemesine ele alan programda samimi açıklamalarda bulundu.

        Kahkaha, hüzün ve zaman zaman da karşılıklı gözyaşlarının yer aldığı, 2 saat 4 dakika süreye sahip bu samimi röportaj, Meryem Uzerli, sorulara; tüm içtenliğiyle spontane olarak cevap verdi.

        RÖPORTAJDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE

        ♦ Kızlarınıza, her zaman, hayatlarının her anında taşımalarını umduğunuz bir mesajınız var mı?

        "Korunduğunu asla unutma", "Her anı daha iyi hale getirme gücünün olduğunu asla unutma", "Empatinle, sevginle ve sıcaklığınla etrafındaki insanlara yardım etme ve iyileştirme gücüne sahip olduğunu unutma", "İki kız kardeş olarak birbirinizi her zaman desteklemelisiniz. İlk günden itibaren aynı hayatı, aynı evi, aynı anneyi, aynı güzel günleri, aynı zorlukları paylaştığınızdan birbirinizi sizden daha iyi anlayan biri olmayacak. Birbiriniz için çok önemlisiniz. Aranızdaki saygıyı kaybetmeyin. Kavga etseniz bile barışıp birbirinize sarılmadan yatağa girmeyin."

        ♦ Bu aralar kendini ‘gerçekten’ nasıl hissediyorsun?

        Yaşadığım sürece her şeyi daha iyi yapma fırsatım var, bunun için uyandığım her sabaha minnettarım.

        ♦ Ünlü olmadan önce nasıldın?

        Aslında hâlâ aynı kişiyim.

        ♦ Dünyadaki her çocuğa bir şey öğretebilseydiniz bu ne olurdu?

        Empati...

        ♦ Sence güzellik bir güç mü yoksa kendini daha fazla kanıtlamanı gerektiren bir yük veya baskı mı?

        Birkaç hafta önce Türkiye’deki ‘Love My Body’ kampanyası için bir röportaj gerçekleştirdik. Şöyle ki güzelliğe hiç o yönde bakmadım, güç olup olmadığını düşünmedim. Fark ettim ki sevgi söz konusu olduğunda hiçbir şeyin önemi yok. Annem ve babam beni görünüşümden dolayı sevmiyorlar, ya da arkadaşlarım beni ‘güzel’ olduğum için sevmiyorlar. Çocukların için her halükârda en güzel sensin. Elbette yaptığım meslekten dolayı toplumun baskı ve yargılamalarından bağımsız değilim. Bazen güzellikle alakalı benim de bazı şüphelerim ve soru işaretlerim oluyor, ama bu da kendini sevme sürecinin/yolculuğunun bir parçası değil midir zaten?

        İki saat süren röportajda birçok soruya samimiyetle yanıt veren Meryem Uzerli, anneliğe ve toplumda kadının yerine dair ise şunları söyledi: İki ayrı taraf olmamalıyız. Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var. Birlikte bir takım olmalıyız. Kadın ya da erkek, hepimiz aynı fırsatlara sahip olabilmeliyiz. Farklı olmamız, farklılıklarımızla birbirimizden öğrenecek şeylere sahip olmamız çok güzel.

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        #Meryem Uzerli

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