Meryem Uzerli: Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var

RÖPORTAJDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE

♦ Kızlarınıza, her zaman, hayatlarının her anında taşımalarını umduğunuz bir mesajınız var mı?

"Korunduğunu asla unutma", "Her anı daha iyi hale getirme gücünün olduğunu asla unutma", "Empatinle, sevginle ve sıcaklığınla etrafındaki insanlara yardım etme ve iyileştirme gücüne sahip olduğunu unutma", "İki kız kardeş olarak birbirinizi her zaman desteklemelisiniz. İlk günden itibaren aynı hayatı, aynı evi, aynı anneyi, aynı güzel günleri, aynı zorlukları paylaştığınızdan birbirinizi sizden daha iyi anlayan biri olmayacak. Birbiriniz için çok önemlisiniz. Aranızdaki saygıyı kaybetmeyin. Kavga etseniz bile barışıp birbirinize sarılmadan yatağa girmeyin."

♦ Bu aralar kendini ‘gerçekten’ nasıl hissediyorsun?

Yaşadığım sürece her şeyi daha iyi yapma fırsatım var, bunun için uyandığım her sabaha minnettarım.

♦ Ünlü olmadan önce nasıldın?

Aslında hâlâ aynı kişiyim.

♦ Dünyadaki her çocuğa bir şey öğretebilseydiniz bu ne olurdu?

Empati...

♦ Sence güzellik bir güç mü yoksa kendini daha fazla kanıtlamanı gerektiren bir yük veya baskı mı?

Birkaç hafta önce Türkiye’deki ‘Love My Body’ kampanyası için bir röportaj gerçekleştirdik. Şöyle ki güzelliğe hiç o yönde bakmadım, güç olup olmadığını düşünmedim. Fark ettim ki sevgi söz konusu olduğunda hiçbir şeyin önemi yok. Annem ve babam beni görünüşümden dolayı sevmiyorlar, ya da arkadaşlarım beni ‘güzel’ olduğum için sevmiyorlar. Çocukların için her halükârda en güzel sensin. Elbette yaptığım meslekten dolayı toplumun baskı ve yargılamalarından bağımsız değilim. Bazen güzellikle alakalı benim de bazı şüphelerim ve soru işaretlerim oluyor, ama bu da kendini sevme sürecinin/yolculuğunun bir parçası değil midir zaten?