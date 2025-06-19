Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!

Eyüpsultan'da apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay Tanrısevergil (35) tutuklandı. Tanrısevergil'in yakınları görüntü alan muhabire saldırdı.

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DHA'nın haberine göre korkunç olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Tanrısevergil apartman içinde kızına şiddet uyguladı.

TEKME ATTIĞI KIZI YUVARLANDI

Turgay Tanrısevergil'in kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay Tanrısevergil'in merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Tanrısevergil'i dün gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Tanrısevergil'in şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre de saldırgan baba emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Öte yandan incelemelerde, şüphelinin 8 çocuğunun olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edildi.