Diyarbakır'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 16.08.2024 - 01:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:56
Kayapınar Caddesi 261. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, darp sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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