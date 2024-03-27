Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

REKLAM advertisement1

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 214’üncü Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.M.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.