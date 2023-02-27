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Diyarbakır'da gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu

Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle sokakta yürürken iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden kişiyi tabancayla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı

Giriş: 27.02.2023 - 01:48 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
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DHA

Diyarbakır'da N.G. adlı kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D.'yi (34), tabancayla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı. Taciz şüphelisi tedavi altına alınırken, N.G. ise polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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