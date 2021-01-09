Son dakika... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır.

Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir.