Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

REKLAM advertisement1

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi kırsalındaki bir tarlada dün akşam saatlerinde, anız yangını çıktı. DHA'nın haberine göre; alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere yardım etti.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.