Diyarbakır'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır Lice'de akraba iki aile arasında arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Mahalleye giriş-çıkışları kapatan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Dibek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında arazi sınırı nedeniyle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre; tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş ettiği kavgada Ramazan Özkan, Sıddık Özkan, Mert Özkan ve Ali İhsan Özkan yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİFotoğraf: DHA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ramazan Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
MAHALLEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDIFotoğraf: İHA
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri mahalleye giriş-çıkışları kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.