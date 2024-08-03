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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 7 yaralı

        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 01:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 01:44
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        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Mahabat Bulvarı’nda meydana geldi.

        Çağrı K. yönetimindeki, Derya D.A. yönetimindeki ve Bahar A. yönetimindeki otomobil, bulvarda çarpıştı.

        Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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