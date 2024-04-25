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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

        Diyarbakır'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

        Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetin zanlısı, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:34
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        18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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        Diyarbakır'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa'da yakalandı.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi H.Z'nin (42) Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

        Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #cinayet
        #Diyarbakır
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