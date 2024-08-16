Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakır'da 14 aylık bebek şişme havuzda oynarken hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Diyarbakır'da 14 aylık bebek şişme havuzda oynarken öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 aylık bebek şişme havuzda oynarken öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ailesiyle birlikte dedesi Abdullah Ö'nün Kazancı Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak bulunan Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.

        Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü.

        Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği Bismil Devlet Hastanesine götürdü ancak Asel bebek, kurtarılamadı.

        Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Diyarbakır
        #diyarbakır haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Habertürk Anasayfa