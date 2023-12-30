Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Öne çıkan haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Öne çıkan haberler

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDD'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019da başlattığı evlat nöbeti, 1581inci gününde devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden dağa kaçırılan 22 yaşındaki kızı Pınar için gelen anne Menci Seyhan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Seyhan, gazetecilere, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. Bana kızımı versinler." dedi.