Diyanet TV canlı izleme linki, hacı adayları tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 2020 yılında kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirme şansı yakalayacak hacı adaylarını yapacağı kura çekilişiyle belirleyecek. Diyanet TV canlı izleme linki ve Diyanet TV frekans bilgileri haberimizde...

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DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49

HAC ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2020

Diyanet 2020 Hac kura çekilişi bugün saat 10.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 21.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

DİYANET TV YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2020