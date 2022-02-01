Diyanet personel alımı günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri durumunda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...



DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet 7 bin 800 personel tercihleri için duyuru yayınlandı. Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı. Buna göre sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak 2022 tarihinden 07 Şubat 2022 saat 23:55'e kadar yapabilecek.