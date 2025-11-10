Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyanet İşleri'nden Atatürk anması | SON DAKİKA HABERİ

        Diyanet İşleri'nden Atatürk anması

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında andı ve bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri'nden Atatürk anması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlanan mesajda, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad edildi.

        "CENABIHAK'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

        Mesajda şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz.

        Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #diyanet işleri başkanlığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Habertürk Anasayfa