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        Haberler Magazin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:29
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        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu...

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Volkan Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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        Volkan Konak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

        Volkan Konak'ın söylediği sözlerin 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada; "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Volkan Konak

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        #volkan konak
        #diyanet işleri başkanlığı
        #ali erbaş

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