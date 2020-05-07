Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan il müftüleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. İl müftülerine hayırlı olsun dilekleri ileten Erbaş, "Bu mümtaz ve ulvi görevde Cenab-ı Hak sizlere muvaffakiyetler nasip eylesin" duasında bulundu.
DHA'nın haberine göre Erbaş, müftülük görevinin önemine değinerek, "Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir. Tarih boyunca şehirlerin manevi rehberliğini müftülerimiz yapmışlardır. En zor ve sıkıntılı zamanlarda moral- motivasyon ve din hizmetleri olsun birçok açıdan her vesileyle yaptıkları hizmetlerle toplumu diri tutmayı sağlamış ve toplumun kalbinde yer etmişler, insanların zihinlerinde iz bırakmışlardır" dedi.
Disiplinin olmadığı yerde başarının da olmayacağına dikkat çeken Erbaş, "Amirliğiniz, rehberliğinizin ve hocalığınızın önünde olmasın. İnsanlar samimi gayretleri, muhabbetleri ve sevgileriyle başarılı olurlar. Samimiyet en çok da hocaya yakışıyor. Bu samimiyetinizle inşallah bulunduğunuz yerlerde din hizmetlerini, din eğitimini, gençlere ve çocuklara yönelik eğitimleri, aileye yönelik eğitimleri en güzel bir şekilde yürüteceksiniz. Bunlar bizim en çok üzerinde durmamız gereken vazifelerimizdir" diye konuştu.
Video konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan, Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu katıldı.
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