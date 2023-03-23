Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca seyahat edecek vatandaşlar için yolculuk esnasında orucun nasıl tutulacağına dair bilinmesi gerekenleri paylaştı. Peki, bir kişi yolculuk sırasında oruç tutabilir mi veya orucunu bozabilir mi?

Diyanet'e göre bir kişinin seyahat halinde sayılması için en az 90 kilometre uzaklığındaki başka bir noktaya yolculuk etmesi gerekir. Bu şartları sağlayarak yolculuk yapan kişiler oruç tutmak zorunda değil. Ancak kişi, oruç tutmaya niyet ettikten sonra yolculuğa çıkarsa meşru bir mazeret dışında orucunu bozmamalıdır.