Diyabetin kontrol altında tutulması göz sağlığı için de önemli

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Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Başkanı Prof. Dr. Nurten Ünlü, göz açısından sinsi hastalık olan diyabetin görme bozuklukları, erken yaşta katarakt başta olmak üzere birçok rahatsızlığa neden olabildiğini belirterek, göz sağlığı için de sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi artırmanın önemli olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi olan Ünlü, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu hatırlatarak, toplumun yüzde 15'inde diyabetin görüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK DİYABET GÖRÜLEN ÜLKE

Diyabetin önemli toplumsal sağlık sorunu olduğunu dile getiren Ünlü, Türkiye'nin Avrupa'daki en yüksek diyabet görülen ülke olduğunu ifade etti.

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Obezitenin artmasının, kötü beslenme ve fiziksel aktivitelerin azalmasının diyabeti artırdığına dikkati çeken Ünlü, şunları söyledi: "Ülkemizde diyabet önemli bir sorun. Diyabet göz açısından sinsi bir hastalık, gözün önden arkaya pek çok yapısını etkiliyor. Erken yaşta katarakt yapıyor. Kontrolsüz diyabette hastanın gözlük dereceleri hızla değişebiliyor. Yüksek miyopiye gidiş olabilir. Hasta üç-dört ayda gözlüğünü değiştirme ihtiyacı duyuyorsa uyanık olup, şekerini kontrol etmek gerekiyor. Diyabet hiç bulgu vermeden gözde belirtiler yapabiliyor. Gözden diyabet tanısı bile koyabiliyoruz. Normal göz muayenesine geldiğinde gözünün arkasını büyütüp baktığımızda diyabete ait bulgular olup, hastaya 'senin şekerin var mı' dediğimizde hasta bunun farkında olmayabiliyor. Dahiliyeye yönlendirdiğimizde diyabet tanısı konulabiliyor. Sinsi olduğu için son aşamada görmeyi azaltmadan da bulgu verebiliyor."

"TEDAVİDE ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR"

Diyabetten kaynaklı göz hastalıklarının tedavisinde önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Ünlü, "Eskiden sadece lazer tedavileri yapılıyordu ve amaç mevcuttaki görmenin korunması şeklindeydi. Ama şimdi gözün içine enjeksiyon iğne tedavileri yapılıyor. Bunlarla görmeyi koruduğumuz gibi hatta artırdığımız, önemli bir hasta oranı var." diye konuştu.

Ünlü, diyabetin bazen gözde kanamalar yapabildiğini dile getirerek, bu tür durumların tedavisinde cerrahi tekniklerin ilerlemesiyle oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Gözün arkasında diyabetik retinopati ve görme noktasında makula ödemi olduğunda görmenin ciddi şekilde azaldığını anlatan Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Makula ödemi yaptığında artık biz aktif olarak gözün içine enjeksiyon tedavileri yaparak, gerekirse beraberinde lazer tedavileriyle bu görme kayıplarını önleyebiliyoruz. Diyabetin iyi kontrol edilmesi çok önemli. Beraberinde hastanın hipertansiyonu olabilir, lipitleri yüksek olabilir. Onun da kontrolü yine çok önemli. Diyabet vücudumuzda böbreklerimizden, damarlarımıza, gözümüze, sinirlerimize kadar pek çok organı tutan bir hastalık. Onun için dikkatli olmalıyız. Göz sağlığı için sağlıklı beslenmek, diyetine uymak, dahiliye doktoruna düzenli gitmek, ilaçlarını ayarlamak, fiziksel aktivitesini iyi yapmak ve hiçbir şikayeti olmasa dahi mutlaka senede bir göz muayenesine gitmek gerekiyor."