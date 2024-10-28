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        Haberler Bilgi Yaşam Diyabet hastalarının beslenme listelerine ekleyebilecekleri uygun atıştırmalıklar nelerdir?

        Diyabeti olanlar için gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri besinler nelerdir?

        Şeker hastalığınız varsa, öncesinde yediğiniz içtiğiniz gıdalar arasında eleme yapmalı ve diyabetinize uygun bir besin listesi oluşturmalısınız. İşte diyabeti olanlara uygun besinler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:00
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        • 1

          Dünya genelinde ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan diyabet (şeker) hastalığı; genetik faktörlerden kaynaklandığı kadar fazla kilo, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Diyabet hastaları için uygun atıştırmalıklara birlikte bakalım.

        • 2

          1. Bitter çikolata

          Ölçülü tüketildiğinde bitter çikolata, tatlı isteğinizi tatmin etmenin sağlıklı ve lezzetli bir yolu olabilir. Özellikle insülin direncini önlemeye ve tip 2 diyabetli kişilerde kalp sorunlarına karşı korumaya yardımcı olabilecek bir tür bitki bileşiği olan flavonoidler açısından zengindir.

        • 3

          2. Meyveli yoğurt

          İlk olarak, meyvelerdeki antioksidanlar iltihabı azaltabilir ve kan şekeri seviyelerini düşüren hormonların salınmasından sorumlu organ olan pankreas hücrelerinin zarar görmesini önleyebilir. Ek olarak, meyveler harika bir lif kaynağıdır. Örneğin, 1 fincan (150 gram) yaban mersini porsiyonu 3,6 gram lif sağlar, bu da yemekten sonra sindirimi yavaşlatmaya ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

        • 4

          3. Armut

          Armut tatlı tadına rağmen diyabeti olanların tüketmesi gereken meyvelerin başında gelir. Lif açısından zengin olan armut, düşük glisemik indeksli bir meyve olduğu için kan şekerini yavaşça yükseltip düşürür. Böylece kan şekeri dengesini sağlar.

        • 5

          Ara öğünlerde orta boy armutla beraber süt ya da yoğurt gibi protein içeren bir besin grubunun beraber tüketilmesi kan şekeri regülasyonunu sağlayarak bir sonraki öğüne kadar dengeyi sağlar.

        • 6

          4. Badem ve ceviz

          Cevizdeki omega 3 yağ asidi grubundan olan alfa linolenik asit, diyabeti olanları kalp-damar hastalıklarından korur. Hem ceviz hem de bademde bulunan yüksek lif ise insülin direncini düşürmeye yardım eder ve kan şekerinin daha kolay dengelenmesini sağlar. Düzenli olarak ceviz ve badem tüketimi diyabeti olanların insülin dengesini sağlayarak kilo vermesine yardımcı olur.

        • 7

          5. Avokado

          Şeker hastalığınız varsa, avokado atıştırmak kan şekeri seviyenizi yönetmenize yardımcı olabilir. Avokadodaki yüksek lif içeriği ve tekli doymamış yağ asitleri, onları diyabet dostu bir gıda haline getirir. Bu faktörler, yemekten sonra kan şekerinizin yükselmesini önleyebilir.

        • 8

          6. Patlamış mısır

          Patlamış mısır çok popüler ve sağlıklı bir tam tahıllı atıştırmalıktır. Kısmen düşük kalorili yoğunluğu nedeniyle diyabetli kişiler için uygun bir atıştırmalık yiyecek olarak kabul edilmiştir. Bir fincan (8 gram) havada patlamış mısır sadece 31 kalori içerir.

        • 9

          Ayrıca patlamış mısır, 1 fincan (8 gram) porsiyon başına 1 gram lif sağlar ve bu da onu diyabet dostu bir gıda yapan başka bir özelliktir. Çoğu mikrodalga patlamış mısırın tuz ve yağ oranı çok yüksek olduğundan, bazı insanlar bir hava patlatıcı kullanarak evde kendileri yapmayı seçebilir.

        • 10

          7. Haşlanmış yumurta

          Haşlanmış yumurtalar şeker hastalığı olan kişiler için sağlıklı bir atıştırmalıktır. Protein içeriği onları gerçekten parlatır. Büyük bir haşlanmış yumurta, yemekten sonra kan şekerinizin çok yükselmesini önlemeye yardımcı olduğu için diyabet için yararlı olan 6,3 gram protein sağlar.

        • 11

          8. Tarçın

          İçeriğindeki sinnamil aldehit maddesi hücrelerin insüline olan hassasiyetini artırarak kandaki glukozun hücrelere geçişini kolaylaştırır ve kan şekerini dengeler. Yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. En iyi kan şekeri dengesini sağlayan tarçın ise Çin tarçınıdır.

        • 12

          9. Chia tohumu

          Chia tohumu karbonhidrat, protein ve yağı bir arada bulunduran besin grupları açısından maksimum dengeye sahip bir tohumdur. Karbonhidrat içeriğinin neredeyse tamamını lif oluşturur. Yüksek oranda lif içermesiyle beraber yüksek miktarda protein içermesi kan şekeri dengesini sağlar.

        • 13

          10. Yulaf ezmesi

          Yulaf ezmesi içerdiği çözünür posa ile kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Yulafta bulunan beta glukan isimli çözünür posa, mide boşalma süresini uzatıp glukozun emilimini yavaşlatarak kan şekeri dengesini sağlar.

        • 14

          Beta glukan aynı zamanda kötü kolesterolün (LDL) düşmesine yardımcı olarak kalp-damar hastalıkları açısından riskli grupta olan diyabetli kişilerin damar sağlığının korunmasını sağlar. Sabah kahvaltısında veya ara öğünlerde yulaf ezmesine süt/yoğurt ve meyve eklenerek kan şekerini dengeleyecek öğünler yaratabilirsiniz.

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