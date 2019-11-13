13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, 14 Kasım Diyabet Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, diyabetin, dünyada ve Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve görülme sıklığının arttığını söyledi.
AA'nın haberine göre; diyabetin çok hızlı bir ivmeyle arttığına tanıklık ettiklerini kaydeden Saygılı, "Türkiye'de diyabet görülme oranı 2000 yılında yüzde 7'lerde iken, bu araştırma 2010 yılında tekrarlandığında yüzde 13,7'ye çıkmış. Yüzde 100'lük bir artış kaydedilmiştir. Bu veriler kullanılarak daha sonra nüfus sayımları ile genişletildiğinde, bugünkü diyabet görülme oranımızın yüzde 15'e vardığını görüyoruz. Bu oran kadınlarda biraz daha fazla, yüzde 17'lerde. Erkeklerde yüzde 13'lerde" diye konuştu.
"TİP 2 DİYABET VE ŞİŞMANLIK, KOL KOLA GİDEN İKİ HASTALIKTIR"
Saygılı, diyabetin sık görülmesinin, beslenme ve yaşam biçiminden kaynaklandığını, şeker, basit karbonhidratlar ve yağlar yönünden zengin beslenmenin üzerine hareketsizliğin, kilo artışı ve diyabete yatkınlığı artırdığını kaydetti.
Türkiye'de 8,5 milyon insanın diyabetli olduğunu, bunların çoğunun kadın olduğunu anlatan Saygılı, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde 8,5 milyon insanın diyabetli olduğunu kabul edersek, her ailenin de 4 kişilik bir topluluk olduğunu varsayarsak diyabet, nüfusumuzun yarısını etkileyen bir sağlık sorunu. Birinci derece akrabası diyabetik olanlar, şişman olanlar, tansiyonu yüksek olanlar, 45 yaşını geçmiş olanlar, kan yapılarının yüksekliği bilinenler, hareketsiz olanlar, sebze ve meyve tüketimi az olanlar, diğer insanlara göre diyabete daha yakındır."
Gebelik diyabetine ilişkin de bilgi veren Saygılı, hamilelikten önce diyabeti olmayan bir kadında gebelik sırasında ortaya çıkan diyabetin, doğum ile sona erdiğini ifade etti.
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