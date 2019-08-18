'Dışkı bankası kurulması lazım'

18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da iş insanı Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı. Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da, 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı, sağlıklı yaşamak için kendisini spora da başladı.
Her sabah koşu yapıp, denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı. Kahvaltıda dahi meyve ve sebze tüketen Bıdı, toplantıda tanıştığı iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Didem Karavelioğlu'nun muayene talebini geri çevirmedi. Dışkı örneği alınan Bıdı'nın bağırsak florasının, yararlı bakteri açısından zengin olduğu tespit edildi.
KLİNİĞE DIŞKI BAĞIŞI
Dr. Didem Karavelioğlu, Ali Bıdı'ya dışkısını kliniğe bağışlamasını teklif ederek, bağırsak problemi yaşayan, kronik kabızlık şikayeti olan hastaları dışkı nakliyle iyileştirebileceğini anlattı. Teklifi kabul eden Bıdı, düzenli aralıklarla kliniğe gelerek, dışkı bağışında bulundu. Bağışlanan dışkıyı bir dizi işlemden geçiren Dr. Karavelioğlu ise özel kliniğinde hastalarına naklederek, dertlerine çözüm oldu. Dışkısını bağışlamasına karşılık maddi beklentisi olmayan Ali Bıdı ise Dr. Karavelioğlu'ndan ricada bulunarak, üniversite öğrencisine burs verilmesini istedi. Teklifi kabul eden Dr. Karavelioğlu, her ay bir öğrenciye burs imkanı sağladı.
'DIŞKISI BİLE PARA EDİYOR' ESPRİSİ
Arkadaşları başta olmak üzere yakın çevresinde kendisi için 'Dışkısı bile para ediyor' esprileri yapıldığını anlatan Ali Bıdı, insan vücudunun ikinci beyni olan bağırsaklarının sağlam ve sağlıklı olduğunu söyledi. Dışkı bağışıyla ilgili yurt dışından kendisine teklif geldiğini; ancak ihtiyaç duymadığını belirten Bıdı, "Paraya ihtiyacım yok. Dışkımı bağışlayarak, öğrencilere burs veriyorum. İnsanlar buna nasıl bakar, bilmiyorum ama beni başarı ve böyle şeyler mutlu ediyor. Parayı cebime koymadan öğrencilere yardım ediyorum" dedi.
'DIŞKI BANKASI KURULMASI LAZIM'
Bu metodun son yıllarda gündeme gelen tedavi yöntemi olduğunu anlatan Dr. Didem Karavelioğlu ise endoskopi, lavman gibi çeşitli yollarla naklin gerçekleştirildiğini söyledi. Yoğun antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasının bozulduğuna dikkat çeken Dr. Karavelioğlu, M.Ö. 500 yılında da kullanılan yöntem olduğunu söyledi. Dünyada dışkı bankaları kurulduğunu kaydeden Karavelioğlu, "Yeme içme alışkanlarımız bağırsaklarımızı bozuyor. Sağlıklı kişi bulmak çok zor. Bugün hemen herkeste bağırsak sorunu var. Sağlıklı mikrobiyataları bir süre sonra bulamayacağız. Dışkı bankaları var diğer ülkelerde ve bunları donörlerden alıp saklıyorlar. Bu bankalardan Türkiye'ye de kurulması lazım" diye konuştu.
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