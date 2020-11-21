Yunanistan'a Navtex yanıtı

Dışişleri: Türkiye ve Kıbrıs Türkleri'nin hakları korunmaya devam edilecek

AA

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün bir açıklama daha yayımlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin bilinen iddia ve itirazlarını yinelediğini belirtti.

Aksoy, bu iddia ve itirazların, Türk Dışişleri Bakanlığının, geçen temmuzdan bu yana yaptığı 6 açıklamayla yanıtlandığını belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadesini kullandı.