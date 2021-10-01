Dışişleri'nden Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması'nın Deniz Yetki Alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.

Yunanistan’ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır."