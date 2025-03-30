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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:11
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        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasının memnuniyetler karşılandığı ifade edildi.

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        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir.

        Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

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