Dışişleri'nden Lavrov'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır."