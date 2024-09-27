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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:40
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        Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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        Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

        Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

        New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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