26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddialarının, "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu bildirdi.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin dün yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Yunanistan'ın söz konusu açıklamasının, "talihsiz ve yanıltıcı" olduğunu vurgulayan Aksoy, "Doğu Akdeniz meselesinin özünde, Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından yok sayılması yatmaktadır." ifadesini kullandı.
"İDDİALAR, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"
Aksoy, Yunanistan'ın bu kapsamdaki iddialarının, AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayımlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Meis Adası'dır.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yandan diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."
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