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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de düşen SİHA'ya ilişkin yapılan açıklamada, operasyonun hiçbir şekilde etkilenmediğini vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'larla vuruldu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyonlara yönelik yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

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"ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLMİŞTİR"

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

"OPERASYONUN İCRASINI HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEMİŞTİR"

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."