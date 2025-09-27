Habertürk
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Adasının güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki geldi

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Adasının güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki geldi

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ramform Hyperion" adlı Norveç bayraklı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, "Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada'nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 22:39 Güncelleme: 27.09.2025 - 22:39
        İzinsiz gemi faaliyetine tepki
        Keçeli, Ramform Hyperion adlı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki faaliyetleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

        Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibi olduğunu vurgulayan Keçeli, "Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur." açıklamasında bulundu.

        Keçeli, bu çerçevede, Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı geminin, Ada'nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaştıklarını bildirdi.

        Türkiye'nin KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi desteklediğinin altını çizen Keçeli, "Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        KKTC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı gemi aracılığı ile KKTC tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis edilen hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

        "Söz konusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin anılan faaliyetlere dair yayınladığı NAVTEX mesajlarını protesto ediyoruz."

        Açıklamada, Ramform Hyperion gemisinin bir an önce bu izinsiz faaliyetine son vermesi ve kıta sahanlığını terk etmesi talep edilerek, geminin Akdeniz'deki KKTC kıta sahanlığında araştırma yapabilmek için KKTC makamlarından izin alması gerektiği vurgulanmıştı.

        Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki suların da eşit sahibi olduğu hatırlatılan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedilmişti:

        "Kıbrıs Türk halkı Ada ve etrafı ile ilgili atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan Rum Yönetiminin Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek yanlı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur."

        #Kıbrıs izinsiz gemi
        #haberler
