21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek entitesi Republika Srpska’nın eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadziç hakkında verilen müebbet hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM),Bosna-Hersek entitesi Republika Srpska’nın eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadziç hakkında yaptığı yargılama sonucunda, adı geçenin soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine ve Sırp güçlerinin 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek’teki silahlı çatışmalarda savaş hukuku ile uluslararası teamül kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Karadziç’i 40 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Adı geçen söz konusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu. EYUCM’den bakiye kalan yargılamaları yürüten Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından, temyiz başvurusu hakkında bugün açıklanan kararda, Radovan Karadziç bu kez müebbet hapse mahkum edilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Söz konusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır” ifadeleri yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KARADZİC MESAJI
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, "Bosna Kasabı Radovan Karadziç Srebrenitsa Soykırımı'ndaki sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı.
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