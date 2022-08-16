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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı, bunu hep söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Sadece Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler bizim sözlerimizi çarptırdılar" dedi.



