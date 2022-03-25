Bakan Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak için Katar'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve temaslarda bulunmak üzere Katar'dayız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu'na katılacak. Çavuşoğlu'nun foruma katılan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor.