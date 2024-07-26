Dışişleri Bakanı Fidan Viyentiyan'da: Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Viyentiyan'da: Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamındaki 6'ncısı gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunacak.

Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantıda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınacak.

BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı. Ayrıca Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki gelişmeler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.