Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 05.08.2023 - 17:55
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.